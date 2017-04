Parcela do IPVA e licenciamento de veículos, com placas finais 1 e 2, vencem nesta sexta-feira

É válido lembrar que hoje também é o vencimento da 4ª parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017 / Assessoria

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que nesta sexta-feira (28) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas finais 1 e 2.

Para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.

Atendimento

Devido ao grande movimento, as agências com postos de arrecadação recebem os pagamentos das guias de licenciamento conforme as seguintes informações:

- Agência Suzana Lopes Sgobbi (Shopping Campo Grande): até às 20h;

- Agência Geraldo Garcia (Pátio Central Shopping): até às 17h;

- Fáceis (Guaicurus, Coronel Antonino e Aero Rancho): até às 15h30.

IPVA

É válido lembrar que hoje também é o vencimento da 4ª parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017 para os condutores que optaram pelo parcelamento do tributo.

Como nos meses anteriores, a Agência do Shopping Campo Grande terá atendimento normal até às 22h, porém receberá as guias do IPVA somente até às 18h, devido ao expediente bancário.

Veja Também

Comentários