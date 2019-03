Paranhos recebe 220 casas em quatro anos

O governador Reinaldo Azambuja assumiu compromisso de asfaltar toda a cidade.

Paranhos (MS) – A felicidade tem 43,54 metros quadrados para a diarista Noemi Caldeira Lopes, de 46 anos. Esse é o tamanho da casa que ela recebeu nesta segunda-feira (18.3), em Paranhos – a 456 quilômetros de Campo Grande. E nem a ameaça de chuva foi capaz de estragar o momento.

“É demais, não dá para explicar a emoção. Tenho uma vida sofrida e agora vou poder deixar de pagar aluguel para ter algo meu”, contou. Ela vai se mudar para a casa nova com o filho Kelvin Eduardo, de 6 anos.

Cem casas foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja no conjunto habitacional Virgílio Fernandes. O investimento foi de R$ 8,3 milhões, sendo R$ 1,929 milhão de contrapartida do Governo do Estado, R$ 4,9 milhões do Governo Federal e R$ 1,475 milhão do Município, que também doou o terreno.

As novas residências têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro e estão equipadas com painel de captação de energia solar.

“Somadas as 120 moradias que entregamos antes são 220 casas em Paranhos, dando mais dignidade para as pessoas. Em todo o Estado são mais de 28 mil casas”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Pontes

Além das residências, o governador inaugurou três pontes de concreto, no montante de R$ 4 milhões: sobre o córrego Vermelho, numa extensão de 28 metros; sobre o rio Iguatemi, numa extensão de 66 metros; e sobre o córrego Taquaperí, numa extensão de 14 metros.

Ele ainda entregou kits esportivos para atender as 13 escolas estaduais de Paranhos, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Sete Quedas e Tacuru.

100% pavimentada

Paranhos também está recebendo investimento do Governo em pavimentação e drenagem. São cerca de 1.000 metros de drenagem e 19 mil m² de pavimentação, em um investimento de R$ 2,98 milhões de recursos próprios do Governo do Estado, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Reinaldo Azambuja afirmou que irá asfaltar 100% das ruas do município, acabado com o barro e a poeira e valorizando os imóveis da região. Ele contou ainda que a cidade terá a universalidade da coleta e tratamento de esgoto.

O prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni, destacou o apoio do Governo ao município. “Isso é uma parceria, o maior investimento é do governo do Estado. Sou muito grato e tenho certeza que muitas outras coisas virão”, disse.

Acompanharam o governador durante a agenda, a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopes; o secretário Especial de Gestão Política, Sérgio de Paula; os deputados coronel Davi, Lídio Lopes e professor Rinaldo; além de prefeitos da região, secretários municipais e vereadores.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro