Paraguai terá diálogo após emenda de reeleição presidencial gerar crise no país

O Paraguai terá nesta quarta-feira uma mesa de diálogo, após a aprovação na sexta-feira pelo Senado de uma emenda constitucional que permite reeleição presidencial. O episódio gerou uma grave crise política no país, com protestos e repressão oficial violenta. Segundo o jornal local ABC Color, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Velázquez, determinou que por enquanto seja retirada da pauta a emenda, deixando o texto parado na secretaria-geral da Casa, ao menos por enquanto.

O diálogo da quarta-feira envolverá o presidente paraguaio, Horacio Cartes, e representantes de outros grupos políticos, de acordo com o diário. O presidente da Câmara disse que, após as conversas, será analisada a possibilidade de que os deputados estudem o projeto de emenda.

Cartes anteriormente havia se manifestado contra a reeleição, que é proibida pela Constituição do país, mas depois aliados dele passaram a trabalhar para avançar com a iniciativa. A aprovação da emenda em votação dos senadores na semana passada gerou protestos. Manifestantes incendiaram parte do edifício do Congresso e, em meio a confrontos com a polícia, um dirigente juvenil do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) foi morto a tiros.

Caso o projeto avance na Câmara dos Deputados, pode haver um referendo antes de novembro sobre a possibilidade de o país passar a ter reeleição.

