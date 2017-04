Protestos seguem a aprovação da reeleição presidencial no Senado do Paraguai

Uma emenda constitucional para a reeleição presidencial no Paraguai foi aprovada pelo Senado na noite de sexta-feira e uma série de protestos ocorre desde então.

A oposição considera ilegal o segundo mandato, assim como o próprio presidente do Senado, e logo após a votação protestos começaram a ocorrer fora do edifício do Congresso. Alguns manifestantes romperam a barreira policial e chegaram ao primeiro andar do edifício, onde incendiaram papéis e móveis. A polícia usou canhão de água e disparou balas de borracha para afastar os manifestantes.

A medida foi aprovada por 25 dos 45 senadores do País. Os votos pelo sim vieram, principalmente, de membros do Partido Colorado.

Opositores à reeleição, incluindo o presidente do Senado Roberto Acevedom, do Partido Liberal Radical Autêntico, alegam que o processo violou as regras do Senado e um recurso foi enviado à Suprema Corte.

A proposta permitirá que o atual presidente, Horacio Cartes, e outros antigos comandantes possam participar das eleições em 2018. Atualmente, o mandato é limitado a cinco anos.

Após a aprovação no Senado, a proposta vai para a Câmara dos Deputados, onde 44 dos 80 membros pertencem ao Partido Colorado. Se aprovado na Câmara, um referendo nacional pode ser agendado. Fonte: Dow Jones Newswires

Veja Também

Comentários