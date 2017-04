A Polícia Nacional do Paraguai prendeu três cidadãos brasileiros suspeitos de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Ministério do Interior, eles já foram entregues à Polícia Federal do Brasil. Entre os detidos em Capitán Bado está Paulo César Alves Filgueira, o Paulo Escopeta, um ex-policial militar procurado no Brasil e suspeito de realizar assaltos a bancos em diversas cidades do Paraguai.

