Expogrande 2017: Para Rose Modesto, feira tem papel fundamental no fomento da econômica de MS

Como forma de atender os segmentos produtivos e aproximar o governo da população, a Expogrande 2017 contou mais uma vez com o gabinete itinerante do Governo do Estado. Durante a feira, que termina no próximo dia nove, as agendas oficiais têm sido cumpridas na estrutura montada no Pavilhão do executivo.

A vice-governadora, Rose Modesto cumpriu expediente durante toda essa quarta-feira, cinco de abril, e atendeu profissionais da área da educação, bem como alunos e visitantes. Se reuniu com equipes da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer, e assentados, além de acompanhar palestras e oficinas ministradas no local.

A maior feira agropecuária do Estado, a Expogrande chega este ano a sua 79ª edição, e é realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com realização da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul (Secom)

