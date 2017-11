Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade acontecem neste sábado na Capital

Campo Grande (MS) – Com o tema: “Não há cura para o que não é doença”, a Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade de Campo Grande chega à XVI edição, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), da Subsecretaria de Políticas Públicas para LGBT, e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Em 2017, as ações sociais durante toda a semana e neste sábado (25.11) com atividades na área da saúde, na praça Ary Coelho, das 8h às 14h. De acordo com a programação, às 16h, haverá a grande caminhada da Cidadania LGBT pelas ruas 14 de Julho, Cândido Mariano, 13 de maio e Barão do Rio Branco, finalizando das 18h às 22h com o Show da Diversidade, na praça do Rádio Clube.

O evento é realizado pela Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATMS) desde 2002 e já é um marco histórico de celebração e luta contra a LGBTfobia no Estado.

Devido às investidas fundamentalistas e preconceituosas de políticos no cenário nacional e estadual, a organização resolveu usar o tema “Não há cura para o que não é doença”, visto que a homossexualidade assim como a transexualidade e travestilidade não podem e nem devem ser tratadas como distúrbio ou doenças.

O evento conta ainda com a parceria da Coordenadoria Municipal de Políticas e Assuntos da Diversidade Sexual/SDHU/Segov, Sesau Agetran, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, que darão suporte nas ações e no Show da Diversidade.

Este ano as atrações serão todas regionais valorizando a arte e a cultura do povo sul-mato-grossense. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9193.

Alexander Onça – Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC)

Foto: SECC