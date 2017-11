Parada da Cidadania LGBT acontece neste sábado e busca fortalecer garantias dos direitos humanos

Com o objetivo de diminuir o preconceito e fortalecer as garantias de Direitos Humanos e Cidadania, acontecem no próximo sábado (25.11) a Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade de Campo Grande. A 16ª edição do evento terá como tema “Não há cura para o que não é doença”. O evento contará com várias ações sociais e de saúde na Praça Ary Coelho, das 8 horas às 14 horas.

No período da tarde, a partir das 16 horas, está programada a Caminhada da Cidadania LGBT nas ruas 14 de Julho, Cândido Mariano, 13 de Maio e Barão do Rio Branco, finalizando com Show da Diversidade, na Praça do Rádio Clube, das 18 horas às 22 horas.

Como parte das atividades alusivas ao evento acontece, na madrugada desta quarta para quinta-feira, a 1ª Blitz Cidadã. A ação irá abranger os profissionais do sexo nas ruas da cidade com informativos e orientações relativas à saúde e proteção à violência.

Parada da Cidadania LGBT

A iniciativa, que tem a parceria da Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas e Assuntos da Diversidade Sexual, é realizada pela Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATMS) desde 2002.

De acordo com a coordenadora Municipal de Políticas e Assuntos de Diversidade Sexual, Cristiane Stefanny Vidal Venceslau, neste ano, a organização decidiu usar o tema Não há cura para o que não é doença para chamar a atenção da população considerando que homossexualidade, a transexualidade e travestilidade não devem ser tratadas como distúrbio ou doença.

O subsecretário Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Junior destaca a importância do evento que acontece em todas as capitais do país buscando informar a população e fortalecer os direitos humanos. “Para a caminhada é estimado um público de 15 mil pessoas da capital e vindas também do interior do Estado”, avalia.

O evento tem ainda a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) Polícia Militar e Guarda Civil Municipal

Blitz cidadã

Como parte das atividades alusivas ao evento, acontece ainda nesta quarta-feira (22.11) a 1ª Blitz cidadã que acontece no período da noite atendendo aos profissionais do sexo nas ruas. A ação busca assegurar o repasse de informações sobre direitos e deveres destes profissionais e orientações aos profissionais de segurança sobre as questões legais do exercício da função de profissionais do sexo, relatando o que é ou não crime.

Apesar dos profissionais do sexo não terem a profissão reconhecida por lei, ela está enquadrada no CBO (Classificação Brasileira de Ocupação do Ministério do Trabalho) que lhes garante direitos mínimos como recolher e tornar-se beneficiários do INSS.