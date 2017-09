Parabenizo China pela "tremenda medida" sobre a Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a China pela "tremenda medida" que tomou em relação a Coreia do Norte, salientando que o país "se posicionou" sobre a questão. O republicano realizou coletiva de imprensa com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, após reunião bilateral.

A China é responsável por cerca de 90% das exportações para a Coreia do Norte e um dis principais países que mantém relações comerciais com o regime de Pyongyang.

Mais cedo, Trump afirmou que o Banco Central da China (PBoC, na sigla em inglês)ordenou que bancos chineses terminarem negócios ligados com a Coreia do Norte.

