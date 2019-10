Para tornar MS referência nacional, governo retoma ações do comitê da agricultura de baixo carbono

Campo Grande (MS) – Depois de receber o reconhecimento como Estado referência na adoção do sistema ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), Mato Grosso do Sul agora poderá se destacar em mais um modelo de produção sustentável.

Isso porque, o governo do estado retomou as atividades do Comitê Estadual do Plano ABC – Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura.

Jaime Verruck, secretário da Semagro explicou que o objetivo com a reativação é catalogar o que já temos e dar início à discussão do plano estadual de ABC.

Na avaliação do secretário, “o Plano ABC confirma nossa visão estratégia de fazer de Mato Grosso do Sul um Estado Carbono Neutro.

A agricultura familiar também será incluída neste contexto.

O Plano ABC é composto por sete programas, seis deles referentes às tecnologias de mitigação, e ainda um último programa com ações de adaptação às mudanças climáticas. A abrangência do Plano ABC é nacional e seu período de vigência é de 2010 a 2020.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)