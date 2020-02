Para suprir demanda Hemosul divulga cronograma de atendimento de carnaval

Campo Grande (MS) – O feriado de carnaval é sempre um período crítico nos bancos de sangue de todo Brasil devido ao aumento de número de acidentes nas estradas. Em Mato Grosso do Sul, há o agravante da epidemia de dengue que aumenta a necessidade de produção de plaquetas. Para reforçar os estoques e suprir a demanda, o Hemosul coordenador divulga os horários de atendimento para o feriado de carnaval.

Para doar sangue ou se tornar um doador é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Os doadores que tenham 16 ou 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável.

A frequência de doação é diferente entre homens e mulheres. Doadores do sexo masculino podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses, já as mulheres podem doar até três vezes durante o ano, com intervalo mínimo de três meses.

As unidades do interior do Estado acompanham o ponto facultativo decretado pelo governo estadual. Para mais informações sobre a doação de sangue em Mato Grosso do Sul acesse o site do Hemosul, aqui .

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo