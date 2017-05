Para Simone Tebet, Programa Criança Feliz fará diferença no futuro de MS

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) esteve no lançamento do Programa Criança Feliz em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (8). Para ela, acompanhar crianças de baixa renda será positivo para o futuro do País, pois visa o desenvolvimento saudável dos bebês e a redução da mortalidade infantil.

O projeto foi proposto pela primeira dama Marcela Temer. É um programa que incentiva as famílias a cuidarem melhor das suas crianças, por meio de visitas de assistentes sociais, orientado essas famílias sobre cuidados, amamentação e nutrição infantil.

"A ideia do projeto Criança Feliz é muito interessante. O acompanhamento profissional dessas famílias em vulnerabilidade social, principalmente nesses primeiros meses da criança, já se provou que é decisivo para garantir o desenvolvimento saudável, e pode ser positivo para toda a família. Acredito que, com o tempo, praticamente todos os municípios de MS devam aderir ao programa, que vai fazer diferença no futuro do País", disse Simone Tebet.

Em Mato Grosso do Sul, 27 dos 56 municípios elegíveis já aderiram ao programa. Em todo o País, cerca de 2,7 mil municípios já estão participando do Criança Feliz.

O evento de lançamento em Mato Grosso do Sul ocorreu com a presença do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, do Governador Reinaldo Azambuja, e da secretária da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre. Também prestigiaram o evento parlamentares da bancada federal. Além de Simone Tebet, foram à solenidade o senador Waldemir Moka e dos deputados Geraldo Resende e Teresa Cristina.

Beneficiados - O programa prioriza os primeiros mil dias de vida da criança. São beneficiadas crianças de zero a três anos incluídas no Programa Bolsa Família e as de três a seis anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, incluindo as vítimas de microcefalia por zika vírus e as crianças afastadas do convívio familiar por medida protetiva.

Criança Feliz no MS - Os 27 municípios sul-mato-grossenses realizaram a adesão ao programa Criança Feliz entre dezembro de 2016 e 10 de fevereiro de 2017. Aceitaram participar: Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Fátima do Sul, Japorã, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Tacuru, Terenos e Três Lagoas. Alguns municípios não puderam aderir ao programa por causa da falta de estrutura para atendimento, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Veja Também

Comentários