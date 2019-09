Fundesporte promove curso de Educação Física Escolar, Atletismo e Musculação Funcional

A programação inicia com a abertura e mesa redonda ministrada pelos palestrantes Prof. Ms. Renato Lima de Aguiar, Prof. Ms. Tamir Freitas Fagundes e Prof. Dr. Brunno Elias Ferreira, o tema em discurso será “A importância do Profissional de Ed. Física no contexto Escolar, Treinamento e Área Fitness”. O evento acontecerá na sexta-feira (27.09) a partir das 19h na plenária da Câmara Municipal de Três Lagoas (Rua Sunão Miura, 71 – Santos Dumont).

No sábado (28.09) os cursos acontecerão simultaneamente no Centro Poliesportivo da AEMS (Rua Youssef Ahmad El Jarouche, s/n- distrito industrial) das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

E no domingo (29.09) as capacitações continuarão das 07h30 às 11h30 no mesmo local.

Curso 1 – “Educação Física Escolar: A Linguagem no Corpo da Educação”

Temas abordados:

Educação física na área de linguagens;

Corpo e movimento na educação infantil;

Atividades rítmicas, jogos e brincadeiras da educação infantil ao ensino fundamental;

Ginástica e jogos de oposição no ensino fundamental;

Ministrante

Prof. Ms. Renato Lima de Aguiar

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2005); Especialização em Treinamento Desportivo na Escola pela UNIC (2011), Especialização em Gestão Escolar pela FCE (2018) e mestrado em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco (2011). É professor concursado na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande e Secretaria de Estado de Educação de MS. Atualmente trabalha como Diretor-Adjunto na rede estadual de ensino, professor no ensino fundamental da rede municipal e docente na Unigran Net, além de conselheiro regional pelo CREF11/MS. Tem experiência na área de Educação em especial da Educação Física Escolar, com ênfase em Currículo, Didática, Cultura, Recreação e Jogos, Desenvolvimento Humano, Gestão Escolar, Coordenação e Esporte Escolar.

Curso 2 – “Atletismo Escolar: Uma Proposta de Iniciação Esportiva”

Temas abordados:

Mini atletismo;

O atletismo sem pista;

O atletismo na quadra da escola;

Estruturação na quadra da escola;

Estruturação de uma equipe para os jogos escolares;

Ministrante

Prof. Ms. Tamir Freitas Fagundes

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria-RS, especialização em Atletismo pela Universidade Federal de Santa Maria (1984) e Universidade de Leipzig (Alemanha) em 1994 e mestrado em Ciências do Movimento Humano UDESC – SC. Professor do Colégio Dom Bosco 1986-2005. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

CURSO 3: “Musculação Funcional”

Temas abordados:

Ações musculares;

Exercícios;

Prescrição e Progressão.

Ministrante

Prof. Dr. Brunno Elias Ferreira

Profissional de Educação Física; Mestre e Doutor em Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de MS. Especialista em Wellness: Saúde e Bem-Estar; conselheiro do CREF 11ª Região-MS; Personal Trainer; Certificado pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers; Profissional Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach; Personal Trainer do ano 2014 eleito pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers e Influenciador Fitness 2014 indicado pela Revista Women´s Health. Autor dos livros, Ciclismo: do atleta iniciante ao competitivo (2014) e Exercícios de Musculação: Abordagem Anatômica e Funcional (2013); ex-consultor sobre fitness e saúde nas publicações da editora Abril.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Fundesporte. O interessado poderá realizar o cadastramento em apenas um dos três cursos oferecidos até o dia 25 de setembro. Ao final do evento serão emitidos os certificados para os participantes com carga horária de 15h/a.

De acordo com a Unidade Pedagógica de Formação (UPF), os certificados poderão ser emitidos através da plataforma online de cursos após o termino do evento, uma parceria entre a Fundesporte e a Escola Gov.

Realização: Governo do Estado via Fundesporte/UPF em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio da Sejuvel, apoio: AEMS, CREFF/11MS.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)