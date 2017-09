Para secretário de Infraestrutura, Rota da Integração está prestes a se concretizar

Idealizada com o objetivo de garantir competitividade e agilidade no escoamento da produção sul-mato-grossense para o mercado internacional via Oceano Pacífico, a Rota Bioceânica ou Rota da Integração Latino Americana vai garantir trajeto a partir de Campo Grande até Antofagasta, no Chile.

Os cerca de três mil quilômetros de percurso foram feitos por uma caravana de Mato Grosso do Sul, tendo entre os integrantes o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Na oportunidade, o grupo visitou obras, rodovias e portos.

Segundo Miglioli, algumas obras, já estão em ritmo acelerado e demonstram que a Rota está perto de ser concretizada.

De acordo o secretário, a parte estrutural do trecho está muito bem alinhada, e lembrou que o Paraguai, por exemplo, já licitou um trecho de sua estrada, a partir da fronteira com Porto Murtinho, com as obras previstas para o início 2018. Outros 24 quilômetros de rodovias em território Argentino já estão em fase final de pavimentação.

Outro fator considerado durante a visita foi sobre a questão aduaneira. O coordenador-geral de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Joao Carlos Parkinson de Castro, adiantou que já está encaminhando os tramites na parte da burocracia fiscal e migratória.

A caravana partiu de Campo Grande ao Chile iniciou o trajeto na quinta-feira, 31 de agosto e retornou no sábado dia 02 de setembro.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

