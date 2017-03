Para resolver falta de estoque em hemocentro, vereador propõe criação de sistema de coleta móvel

A proposta do vereador é a criação de um Sistema de Coleta Móvel / Divulgação

Apesar de diversas campanhas que buscam incentivar a doação de sangue para pacientes em estado grave, a falta de estoque é um problema para o Hemosul (Centro de Hematologia e Hemoterapia) e aos hospitais de Campo Grande. O assunto foi discutido na Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (28), quando o vereador André Salineiro apresentou projeto que pode pôr fim ao impasse.

A proposta do vereador é a criação de um Sistema de Coleta Móvel. O Hemocentro, administrado pelo Estado, esporadicamente utiliza unidade móvel, mas hoje opta por atender na sede e oferece o transporte para grupos de pessoas interessadas em ir até o local para fazer a doação, porque seriam necessários mais funcionários para disponibilizar a unidade móvel com frequência.

O vereador acredita que boa parte da população já está conscientizada sobre a importância da doação de sangue, mas não tem o hábito de ir ao hemocentro. Por isso, as campanhas não surtem um efeito duradouro. “Uma iniciativa por parte do município ajudaria o hemocentro e os hospitais da Capital a resolver essa situação”, disse Salineiro.

"É importante facilitar a doação de sangue porque é fato que as pessoas já sabem que isso é simples, mas elas não buscam o hemocentro com frequência. Além disso, a coleta móvel levaria esclarecimento sobre a doação de medula óssea, outro procedimento que salva vidas e muitas vezes, as pessoas não sabem como isso funciona exatamente, pensam que é doloroso e complicado", argumentou o vereador.

Conforme o projeto apresentado, o sistema teria uma central para receber as solicitações e agendar a ida da unidade móvel aos locais. Há pessoas interessadas na doação, mas que não têm tempo para ir ao ponto de coleta. Empresas e outras entidades poderiam marcar e facilmente ter acesso a esse serviço", explicou Salineiro.

O serviço de coleta móvel de sangue também poderá atuar em mutirões de doações e em pontos de maior concentração de pessoas, em parceria com associações de moradores, organizações não governamentais e sindicatos.

