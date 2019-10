Para reforçar serviços prestados, Governo inicia posse de mais 200 novos servidores da Agepen

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) deu início a posse dos aprovados no último concurso público. O processo é gradativo e até 4 de novembro todos os 200 candidatos aprovados em todas as fases do concurso público serão empossados. Foram convocados 140 de Segurança e Custódia, 40 de Administração e Finanças e 20 candidatos da área de Assistência e Perícia.

Incentivada pelo marido e já conhecendo o trabalho na Agepen, Anayra decidiu apostar na carreira penitenciária

Formada em Nutrição, Anayra Lopes Fin assume pela primeira vez um concurso público aos 27 anos. “Já atuei como nutricionista, por um curto período de tempo, no presídio masculino de Dourados e, conhecendo a realidade de uma unidade penal, decidi estudar e ingressar na carreira”, conta, afirmando que seu esposo é agente de carreira há cinco anos e foi um grande incentivador também.

De acordo com a direção da Agepen, a escolha da vaga se dará obedecendo a ordem de classificação no certame, conforme a disponibilização no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

O maior número foi disponibilizado para Campo Grande, com 123 vagas; seguidas por Dourados, com 17, e Nova Andradina, com 14. Foram ofertadas também para as cidades de Bataguassu, Caarapó, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Ivinhema, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Para Mônica, a assinatura do termo de posse é a concretização de um sonho

Para Mônica Hainoski de Souza, 36 anos, a assinatura do termo de posse é a concretização de um sonho, após muita determinação. “Sempre quis atuar na segurança pública, na parte operacional e hoje me sinto muito feliz, com muita gratidão à Deus, feliz em ver que os planos que eu tracei deram certo”, destacou.

A posse está sendo realizada na Sede da Agepen que fica localizada na Rua Santa Maria, nº 1.307, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos documentos listados em edital, três fotos modelo 3X4, declarações específicas, ficha de cadastro para posse e implantação na folha de pagamento disponível no site da Agepen (clique aqui).

As datas para a realização da inspeção médica e posse dos candidatos foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do dia 27 de setembro, a partir da página 48 (clique aqui).

Texto e Fotos: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)