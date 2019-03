Para otimizar redação de documentos oficiais, Governo incentiva desenvolvimento de servidores

Curso disponibilizado gratuitamente a todos os órgãos vinculados ao Estado contempla nesta etapa, turma de servidores da Agesul.

Campo Grande (MS) – Para otimizar a produção e redação de documentos oficiais, o Governo do Estado oferta através da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), o curso presencial de Redação Oficial. Ofertado gratuitamente, o curso é ministrado pela professora Regina Aparecida Brito Nascimento da Silva, tendo carga horária de 20h e com a participação de 26 servidores da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Iniciativa que, para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, tem papel fundamental no novo modelo de gestão pública que o governador Reinaldo Azambuja imprime ao Estado. “São cursos que proporcionam a milhares de servidores, a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e adotar atitudes profissionais voltadas ao cumprimento de seus deveres com a ética e eficiência necessárias ao serviço público”, frisa.

Para a diretora de Educação Continuada da Escolagov, Silvana Maria Marchini Coelho, as diretrizes estabelecidas nas ementas dos cursos ofertados pela Fundação integram o referencial teórico e prático necessários à atuação do servidor público. “A proposta do curso de Redação Oficial é proporcionar ao servidor o apoio necessário para redação formal dos atos administrativos”, destaca.

Na mesma linha, o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior reforça que os demais cursos oferecidos pela Fundação também contemplam as áreas necessárias ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências dos servidores. “A Escola de Governo tem dado ênfase à capacitação e profissionalização do servidor estadual, com atenção nas competências gerais, operacionais, técnico-administrativas e gerenciais”, ressalta ao mencionar que a meta é desenvolver competências comuns, como atendimento ao público até aquelas relacionadas às atividades de gestão.

Texto e foto: Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)