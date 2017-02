Para o litoral, trânsito segue lento nas rodovias paulistas neste domingo

São Paulo, 26/02/2017 - As rodovias que saem da capital com destino ao litoral do Estado de São Paulo ainda registram trânsito lento devido ao excesso de veículos com o feriado de carnaval. De acordo com a Ecovias, o motorista encontra lentidão na Imigrantes no sentido litoral, do km 47 ao km 53. O tráfego é normal nos demais trechos e rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. "O tempo está encoberto e a visibilidade é boa", afirma a Ecovias. O sistema está em Operação Descida (7×3), com a ida ao litoral realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes.

A Ecovias informa que desde as 0h de quinta-feira (23), quando se iniciou a contagem do feriado, mais de 361 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 125 mil veículos. Desde às 11h deste domingo, desceram mais de 7,5 mil veículos e subiram mais de 1,6 mil.

Já no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego está normal, segundo a CCR Autoban. A concessionária espera a circulação de aproximadamente 950 mil veículos, entre saída e chegada à capital, entre o dia 24 e esta quarta-feira (1º). Ainda de acordo com a Autoban, o trânsito deve voltar a ficar mais intenso na terça-feira (28) das 12 às 21h e também na quarta-feira das 10 às 19h.

O trânsito no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto também flui normalmente com boas condições, segundo a Ecopistas. A expectativa da empresa que administra o trecho é a de que entre 1,1 e 1,3 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, durante o feriado.

