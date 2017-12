Concluir obras inacabadas é uma questão de respeito ao dinheiro público

Orçada anteriormente em R$ 68,4 milhões, a obra do Hospital Universitário de Três Lagoas já está em execução desde abril deste ano, ao custo de R$ 56,4 milhões, com conclusão prevista para março de 2019 - Foto: MS Notícias

Ao assumir o mandato, em janeiro de 2015, o governador Reinaldo Azambuja determinou a conclusão de todas as 215 obras inacabadas deixadas pelos seus antecessores, e em três anos de gestão já entregou 208, ou seja, 97%. Os investimentos somam R$ 734,8 milhões em infraestrutura viária e obras civis, em todos os municípios.

Para o governador, independente de quem as iniciou, concluir essas obras é uma questão de respeito ao dinheiro público.

Das sete obras ainda não concluídas, duas estão em execução: a pavimentação das rodovias Passo do Curê (MS-178/BR 267) e da MS-382 (centro de Bonito-Gruta do Lago Azul). Os três presídios em construção em Campo Grande aguardam recursos federais para terem sequência, bem como o segundo trecho da MS-382 (Bonito-Serra da Bodoquena). A retomada do Aquário do Pantanal depende de ajustes judiciais.

Os hospitais regionais de Dourados e Três Lagoas, anunciados pela gestão anterior, tiveram seus projetos refeitos e fazem parte do programa de Governo de Reinaldo Azambuja, dentro do plano de estruturação e regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul, que se iniciou em 2015 com a Caravana da Saúde. Serão investidos R$ 115 milhões nos dois complexos, entre recursos estaduais e federais.

Orçada anteriormente em R$ 68,4 milhões, a obra do Hospital Universitário de Três Lagoas já está em execução desde abril deste ano, ao custo de R$ 56,4 milhões, com conclusão prevista para março de 2019.