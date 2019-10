Para o governador Projeto Governo Presente vai espelhar a vontade da população

Naviraí (MS) – O Governo Presente chega ao fim da penúltima etapa nesta sexta-feira (25.10) fazendo um raio-x, até o momento, das necessidades da população de 61 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Para o governador Reinaldo Azambuja, ao identificar as prioridades de cada cidade será possível levar investimentos de acordo com a vontade da população. O Governo Presente está em Naviraí, onde estão sendo ouvidas lideranças de 17 municípios.

Reinaldo Azambuja destacou ainda que as obras do governo nos municípios estão sendo possíveis, em parte, graças às parcerias com as bancadas federal e estadual.

Durante a quinta etapa do programa que leva o gabinete e os secretários de estado para o interior, o governador Reinaldo Azambuja mais uma vez ouviu diversos elogios à política municipalista. Ele contou que as reuniões são técnicas e apartidárias

O Governo Presente já passou por Três Lagoas, Rio Verde, Aquidauana e Campo Grande. O próximo e último desembargue da gabinete itinerante será em Dourados.

Subsecretaria de Comunicação (Subcom)