Para o fim de semana, FCMS oferece programação gratuita de mostra de artes e oficinas

Centro Cultural José Octávio Guizzo

Explosão de cores, formas e talentos. Assim podem ser definidas as exposições “Catarse”, de Márcia Albuquerque, e “Fluido Vital”, de Rose Moura, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

As mostras apresentam obras em óleo sobre tela, acrílico sobre tela e duas obras interativas em que o público participa utilizando o celular, rede social e aplicativo.

Logo ao entrar no Centro Cultural, na galeria Wega Nery, as pessoas já têm contato com o abstrato que caracteriza o trabalho da artista, psicóloga e ativista Márcia Albuquerque.

Na sala Ignês Corrêa da Costa, a artista visual e arte-educadora, Rose Moura traz obras em óleo sobre tela cuja temática principal é a evolução dos seres segundo a ótica espírita.

A entrada para ambas as mostras é franca. O Centro Cultural fica na rua 26 de Agosto, 453, entre avenida Calógeras e a 14 de Julho. As mostras podem ser visitadas de terça a sexta-feira, das 8h às 22 horas e aos sábados, das 8h às 18h.

Espaço Jorapimo

A grande galeria de artes visuais do Memorial da Cultura e da Cidadania foi reaberta pela Fundação de Cultura. Batizado como Espaço Jorapimo, o local recebe a mostra “Lídia”, com obras inspiradas pelo trabalho e pioneirismo de Lídia Baís.

Pinturas com diferentes técnicas aliadas a esculturas rendem uma mostra totalmente inspirada nas criações de uma das mais importantes artistas de nossa história cultural.

A exposição conta com trabalhos de 22 artistas, entre eles a própria Lídia, cujo acervo de peças é mantido pelo Museu de Arte Contemporânea.

O Espaço Jorapimo fica na avenida Fernando Correa da Costa, 559, no Centro. A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A entrada é franca.

Marco

Já o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Cultura inicia no sábado, dia 6, uma série de Oficinas de Desenho realizadas em parceria com a Associação Pestalozzi de Campo Grande.

São três oficinas independentes que acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. A primeira é Princípios Básicos de Desenho, seguida de Princípios Básicos de Aquarela e Princípios Básicos de Lápis de Cor.

O valor das três oficinas é de 45 reais. As inscrições podem ser feitas diretamente no Museu ou pelo telefone: (67) 3326-7449. O Marco fica no Parque das Nações Indígenas, na Rua Antônio Maria Coelho, 5.000 Carandá Bosque.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)