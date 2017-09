“Para nós é um orgulho”, afirma Reinaldo Azambuja na final masculina do Open Vôlei de Praia

Campo Grande (MS) – “Para nós é um orgulho enorme trazer novamente essa primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open para Campo Grande. É uma alegria porque é disputado no Brasil inteiro”.

Com essa afirmação, o governador Reinaldo Azambuja acompanhou a final masculina da competição neste domingo (17.9), na arena montada no Parque das Nações Indígenas. Pelo menos duas mil pessoas assistiram aos jogos que sagraram os campeões Guto (RJ) e Vitor Felipe (PB) com medalhas de ouro. O sul-mato-grossense Symon ficou em terceiro lugar ao lado do parceiro Álvaro (PB) e garantiu a medalha de bronze.

O nível de dificuldade da competição chamou a atenção do governador. “É muito acirrado, mas os sul-mato-grossenses mostraram a força que têm no vôlei nacional. Symon ganhou o bronze e a Talita o ouro”, comentou.

Foram dois jogos na etapa masculina neste domingo. O primeiro que revelaria o terceiro lugar foi vencido por Symon/Álvaro por 2 sets a 0 (21/12 e 21/15) contra Fernando (ES) e Ramon (ES). A segunda partida do dia foi vencida por Guto (RJ) e Vitor Felipe (PB) contra André (ES) e Evandro (RJ). Foram 2 sets a 1 (21/15, 21/17 2 15/9).

Torcida

Logo nas primeiras horas da manhã a movimentação de pessoas começa a tomar conta do Parque das Nações Indígenas. O torcedor Fábio Gomes, de 41 anos, foi com a esposa e o filho para ver os jogos da etapa masculina do Open de Vôlei. “Quando tem esses eventos esportivos em Campo Grande temos que aproveitar”, explicou. A esposa Marcela Gomes, 36, observou que é oportunidade de unir ainda mais a família pelo esporte.

As amigas Daniele Flores, 23, e Flávia Verruck, 24, também agarraram a chance de ter um domingo diferente. “Eu já pratico o esporte e não podíamos ficar de fora”, disse Danielle.

Já Flávia destacou a gratuidade do evento, que atrai gente de Capital e do interior do Estado. “É importante todo mundo ter acesso, isso torna o vôlei mais democrático. Todos os organizadores estão de parabéns”, avaliou.

Governo parceiro

Mato Grosso do Sul voltou a receber a etapa do Open de Vôlei no ano passado graças à organização, que contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, e ao público que lotou a arena foi eleita uma das melhores do ano. O sucesso aliado aos empenhos pessoais do governador Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, além do institucional da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul, garantiram a volta da etapa em 2017.

A disputa, em 2016, marcou o retorno de Mato Grosso do Sul ao circuito nacional dos grandes eventos esportivos e trouxe a etapa para as areias da Cidade Morena, após seis anos sem sediar a competição.

Texto: Bruno Chaves – Subcom

Fotos: Chico Robeiro – Subcom

