Para ministro, homicidas de Suzano estavam drogados ou tinham transtorno mental

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados