Para marcar o Dia Mundial da Amamentação, Unimed do Brasil promove bate papo

Para marcar o Dia Mundial da Amamentação, comemorado em 1º de agosto, a Unimed do Brasil, que representa institucionalmente as cooperativas Unimed, promoverá um bate-papo ao vivo sobre aleitamento materno no dia 4 de agosto (sexta-feira), às 15h, em sua página no Facebook. A conversa contará com a participação de Rosângela Santos, pediatra e consultora de amamentação, e Glauciana Nunes, mãe de três filhos e autora do blog Coisa de Mãe.

As convidadas abordarão temas como primeira mamada, cuidados com a alimentação e o processo de desmame do bebê, além de responderem dúvidas enviadas por internautas. Após a transmissão ao vivo, o vídeo ficará disponível na fanpage da Unimed do Brasil. A ação faz parte de programação de posts especiais sobre amamentação, elaborada pela cooperativa para o mês de agosto.

“A amamentação é um momento muito especial entre a mãe e o bebê e é o primeiro passo para a consolidação da imunidade e saúde da criança. Por meio do vídeo e de publicações nas redes sociais, a Unimed do Brasil tem como objetivo informar e conscientizar os beneficiários e a sociedade em geral sobre a importância do aleitamento adequado”, diz Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil.

Comprovadamente, o leite materno protege o bebê de diversas doenças e infecções, como otites, alergias e pneumonias, além de melhorar o desenvolvimento mental da criança e contribuir para o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a amamentação até dois anos de idade, sendo que o bebê deve ser alimentado exclusivamente pelo leite materno até os seis meses, com introdução de alimentos complementares a partir dessa idade.

Serviço

Bate-papo sobre amamentação

Data da transmissão ao vivo: 4 de agosto (sexta-feira), às 15h

Unimed do Brasil no Facebook

Unimed do Brasil nas redes sociais

Veja Também

Comentários