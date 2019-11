Para manutenção, Águas Guariroba do Fácil Aero Rancho suspende atendimento nesta terça

O expediente volta ao normal nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

Excepcionalmente nesta terça-feira (12.11), o atendimento das Águas Guariroba do Fácil Aero Rancho está suspenso. De acordo com a concessionária, a medida é necessária para a realização do serviço de manutenção da unidade. O expediente volta ao normal nesta quarta-feira.

Ainda de acordo com a Águas, também está agendado para esta quarta-feira (13) a manutenção da unidade localizada no Fácil Guaicurus, ficando, portanto, suspensos os atendimentos nesta data.

SERVIÇO – O Fácil Aero Rancho está localizado na Avenida Marechal Deodoro, 2606, Bairro Aero Rancho – em frente ao terminal de ônibus Aero Rancho. O telefone para contato é (67) 3314-6261. Já a unidade Guaicurus da Rede Fácil, está localizada na Av. Gury Marques, 5464 – Jardim Monumento. Telefone: 3385-6571.