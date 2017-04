Para Longen, aprovação da reforma representa avanço nas relações trabalhistas

Após a sessão em que a Câmara dos Deputados aprovou a reforma trabalhista do governo Michel Temer por 296 votos a favor e 177 contrários, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, declarou, nesta quinta-feira (27/04), apoio irrestrito ao texto que agora será encaminhado para apreciação do Senado. “A reforma trabalhista aprovada representa um avanço nas relações de trabalho em nosso País. A Fiems sempre defendeu uma revisão no modelo dessas legislações, de modo que isso pudesse representar, sob os mais variados aspectos, um equilíbrio no relacionamento entre classe laboral e patronal”, disse.

Para Sérgio Longen, a classe política do Brasil demonstra amadurecimento ao reconhecer que o trabalhador pode discutir os seus direitos sem tutela, o que, eventualmente, vai reduzir as estatísticas jurídico-trabalhistas. “É preciso que, no meio dessas discussões, se adote o melhor formato levando em conta aquilo que o trabalhador quer e o que a empresa precisa. E essa reforma trabalhista representa parte dos anseios das classes que sempre defenderam esse equilíbrio nas relações trabalhistas”, afirmou.

O presidente da Fiems destaca que os cinco votos favoráveis à reforma trabalhista por parte da bancada federal de Mato Grosso do Sul - Mandetta, Tereza Cristina, Geraldo Resende, Elizeu Dionizio e Marun - demonstram claramente que esses parlamentares compreenderam o momento crítico atual da economia brasileira e depositaram seus votos em um pensamento de progresso, avanço e prudência. “Patrões e empregados precisavam de condições mais claras”, reforçou.

