Para incentivar reciclagem, Semed recebe trailer do Conta Cidadã

Servidores da Secretaria Municipal de Educação e moradores próximos da Vila Margarida, onde está localizada a Semed tem a oportunidade, até esta sexta-feira (24) de conseguir descontos na conta de energia.

Parceria com a Energisa levou até a secretaria um trailer do projeto Conta Cidadã, que possibilita aos clientes residenciais trocar material reciclável como papel, plástico e metal por bônus na conta de energia elétrica. O projeto foi apresentado aos servidores da Semed na manhã desta terça-feira (28).

Para ter direito ao bônus, o cliente deve fazer um cadastro no trailer, apresentando uma conta de energia e assinar um termo de adesão. Os técnicos entregam um cartão, que deve ser apresentado sempre que for realizar a troca.

Cada produto reciclável levado ao trailer tem um valor. No local ele é pesado e o bônus depende do peso e tipo do produto.

Os técnicos lembram que é necessário que os produtos como papel, garrafas pet, plástico e latas estejam secos e limpos. Lixos eletrônicos também são aceitos. O material é organizado e destinado à indústria de reciclagem.

O trailer está estacionado em frente a Semed, ao lado do Cefor (Centro de Formação) e recebe o material reciclável das 7 horas às 11h30 e das 12h30 às 17 horas. A Semed está localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Veja Também

Comentários