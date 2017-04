Para incentivar micro e pequeno, Governo apresenta modernização do processo de compras pelo interior do Estado

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Administração e Desburocratização tem levado as boas práticas de gestão para os municípios do interior do Estado através do Seminário de Desenvolvimento Local, ação promovida pelo Governo do Estado por meio do Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios (Propeq) e Sebrae de Mato Grosso do Sul.

Na quarta-feira (19) a Assessoria de Gestão Estratégica e Desburocratização (Asged) esteve na cidade de Coxim, onde apresentou aos micro e pequenos empreendedores locais o projeto de modernização do macroprocesso de compras governamentais.

Entre os projetos que fazem parte da remodelagem de processos, está o “E-Fornecedor” que irá garantir a modernização no processo de cadastro de fornecedores do Estado, que antes precisavam se locomover até o prédio da SAD em Campo Grande para realizar o cadastro, e após a validação das certidões em cada órgão emissor, realizava a entrega final de documentos no setor de cadastros na Secretaria.

Com o lançamento do programa, todo processo será feito de forma virtual, permitindo que o governo estadual tenha o cadastro completo e atualizado das empresas que fornecem ou desejam fornecer para o Estado. O sistema ainda facilita o controle de documentos, certidões e prazos de validade de forma mais eficiente.

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, destaca a importância de modernizar os macroprocessos. “Todos esses projetos na área de compras foram desenvolvidos para incentivar o crescimento sustentável e fomentar a economia local. Queremos desburocratizar as compras governamentais, facilitando o cadastro e antecipando as informações para que os empresários do Estado, especialmente os micros e pequenos, possam concorrer” afirma o secretário que avalia o aumento da participação do micro e pequeno empreendedor nas compras governamentais.

“De 2014 para 2016 houve um aumento de 20% de participação das micro e pequenas empresas do Estado nas compras governamentais do Estado que fechou o ano em 41,78% . Quando o governo compra do empresariado local, estimula o empreendedorismo e aquece a economia. Ações fundamentais nesse momento de crise” pontua Assis.

A agenda que já passou pelas cidades de Dourados e Coxim estará com os micro e pequenos empresários de Três Lagoas no dia 5 de maio, em Bonito no dia 16, e encerra a agenda no evento de Corumbá dia 18 de maio.

