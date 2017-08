Para Governador Reinaldo Azambuja, Fórum Brasil Central pode trazer soluções conjuntas de crescimento

A 4ª Reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central, reuniu na Capital, governadores dos Estados da região Centro Oeste e Norte do Brasil. Este ano a reunião contou com a participação do Ministro das Cidades, Bruno Araújo e o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as discussões são importantes para os estados encontrarem soluções conjuntas de crescimento e enfrentarem a queda na receita decorrente da crise econômica. Reinaldo citou alguns dos pontos pactuados durantes as discussões.

O Governador explicou ainda que até 30 de setembro cada Estado deverá encaminhar às Assembleias Legislativas o que foi pactuado para os encaminhamentos.

O Fórum discutiu projetos como a compra compartilhada de medicamentos de atenção básica entre os estados, como forma diminuir o preço dos produtos; a criação de um mercado comum, que visa a unificação das alíquotas fiscais e a proposta de um mercado comum, com produtos complementares de cada estado para formar um bloco de incentivo às exportações.

Ainda durante o Fórum o Ministro das Cidades detalhou programas da União como forma de oferecer suporte ao desenvolvimento dos estados e municípios, e o presidente do BNDES tratou de investimentos disponíveis para os estados, municípios e a iniciativa privada. Entre eles, o cartão para o agronegócio – novidade na linha de crédito exclusiva aos produtores rurais.

