Para gestão eficiente de materiais, governo investe em tecnologia e qualificação de servidores

Campo Grande (MS) – Para garantir eficiência na gestão de recursos materiais do Governo do Estado, a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) está investindo em tecnologia e na qualificação de servidores para padronizar processos, reduzir gastos e interligar os setores de almoxarifado de todo o Estado. É o que aponta Hosilene de Araújo Lubachescki, gestora da Assessoria de Gestão Estratégica e Desburocratização (ASGED), setor responsável por implantar e modernizar o novo modelo de gestão material dos estoques de medicamentos da Rede de Saúde do Estado.

Para discutir as diretrizes da nova metodologia de trabalho, servidores das secretarias de Administração (SAD) e Saúde (SES) e lotados no Hemosul, Lacen, Casa da Saúde, alinharam os pontos principais da iniciativa, em reunião na última quarta-feira (22). Dentre os pontos elencados, destaque para a qualificação permanente das equipes, cronograma e monitoramento das ações, padronização dos processos, bem como as revisões e correções necessárias ao funcionamento do software de gestão, desenvolvido pela AZ Informática.

“O novo sistema vai possibilitar práticas de gestão de material mais eficientes e transparentes, otimizando o trabalho dos nossos servidores e gerando economia aos cofres públicos estaduais”, elenca o titular da SAD, secretário Roberto Hashioka, ao destacar que a iniciativa também atende a expectativa do cidadão sul-mato-grossense em relação à saúde e à administração pública.

Se somam aos benefícios do novo sistema, ferramentas que permitem a consulta dos estoques, eventuais remanejamentos e redistribuição e, também, o acompanhamento das datas de vencimento dos medicamentos para amenizar perdas e antecipar trocas com fornecedores. “Com essa modernização, os dados estarão disponíveis online para os servidores, o que contribuirá para otimizar o desempenho de suas funções. É, sem dúvida, uma ferramenta importante para verificação dos dados com mais precisão que ajudará na tomada de decisões e gerar um controle mais eficiente”, reforça Hashioka.

Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração (SAD).