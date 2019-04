Para gestão eficaz de banco de dados, Escolagov oferta curso “SQL Server”

Curso tem como proposta o desenvolvimento de servidores, da cidadania e a melhoria da governança

Campo Grande (MS) – Para otimizar a gestão de banco de dados dos programas utilizados pelo Governo do Estado, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) está ofertando na modalidade presencial, o segundo módulo do curso “SQL Server”. Direcionada aos servidores públicos, a formação tem como foco, a gestão, o gerenciamento e a extração de dados.

“O objetivo é ampliar o conhecimento dos alunos na área, garantindo a qualidade das informações obtidas através dos bancos de dados e também a velocidade com que estes dados são trabalhados”, destaca o instrutor Roberto Cícero de Oliveira.

Com participação dos servidores das secretarias de Fazenda, Administração, Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, da Delegacia de Polícia Civil, Controladoria-Geral, Bombeiros e Imasul, o curso, ofertado gratuitamente aos servidores, tem carga horária de 20h e certificação.

“São capacitações que atendem as demandas apresentadas pelas secretarias à Escolagov e ao programa de desenvolvimento de servidores do Governo do Estado”, destaca o diretor presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior.

“Com atividades alicerçadas no desenvolvimento de servidores, da cidadania e na melhoria da governança, as ações da Escolagov garantem aos nossos servidores a oportunidade de ampliar conhecimentos, o que reflete na melhoria dos serviços prestados à população”, reforça o secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka.

Texto e foto: Elaine Paes, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).