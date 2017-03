Para enfrentar violência doméstica, prefeitura capacita mulheres indígenas

Focada no enfrentamento da violência doméstica contra as índias, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, realiza diversos trabalhos de capacitação e empoderamento da população feminina indígena.

Cursos direcionados à profissionalização, para que estas mulheres tenham independência, e possam ter renda própria, são alguns dos caminhos traçados pela secretaria para empoderar as mulheres e dar liberdade a elas em um ambiente tradicionalmente liderado por homens.

Além disso, a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, conta que os cursos, não apenas proporcionam uma forma de renda, como buscam valorizar a tradição dos povos indígenas. “Não buscamos apenas capacitar, mas valorizar a cultura do índio. Temos cursos que vão desde técnicas de fabricação de produtos de limpeza a artesanato em palha”, conta Stephanini.

Ela diz ainda que as políticas direcionadas às mulheres indígenas, tratadas pela secretaria, atuam nas mais diversas frentes, como: gênero e direitos das mulheres; monitoramento e implementação de políticas públicas; conhecimento de instâncias de governo que tratam de assuntos pertinentes aos direitos das mulheres indígenas; marcos relativos aos direitos dos povos indígenas e mulheres indígenas.

“Um dos maiores desafios do poder público é ir além do debate retórico, investir e implantar políticas públicas para as terras indígenas visando interromper o ciclo de pobreza e de exclusão cidadã dessa população, caminho seguro para elevar a qualidade de vida das famílias aldeadas e contribuir área preservar a força, a beleza e a riqueza da cultura dos povos indígenas. Reconhecer e empoderar a mulher indígena é política decisiva para consolidar a cultura e a tradição dos povos indígenas”, frisa.

Povos indígenas em MS

Em Mato Grosso, existem 77.025 índios das etnias Terena, Atikum, Kadiwéu, Kinikinaua, Guató, Ofaié, Guarani e Caiauá. Mais da metade são mulheres: 38.054.

