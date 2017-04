Para deputado federal Dagoberto Nogueira, Reforma da Previdência continua ruim

Apesar das mudanças no texto apresentadas nesta quarta-feira (19) pelo relator da Reforma da Previdência, a proposta continua nociva aos trabalhadores. O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) acredita que será muito difícil para o governo aprovar estes pontos que não representam avanços reais nas condições das aposentadorias da maioria dos brasileiros.

“O governo começa a recuar em relação a reforma. Nós nos articulamos e veio o apoio popular. As movimentações nos aeroportos, nas centrais, nos sindicatos, mas as maldades ainda continuam. Tivemos vários avanços, mas estamos longe do ideal. As maldades ainda continuam e vamos continuar lutando”, afirmou Dagoberto.

Após a leitura do relatório, os parlamentares da Comissão Especial vão analisar o novo texto. Na próxima semana será feito o debate das propostas.. A votação deverá ser iniciada no dia 2 de maio.

