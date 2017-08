Para contribuintes, pagar o IPTU em dia ajudará na reconstrução da cidade

Ajudar Campo Grande a sair do prejuízo. Com essas palavras a aposentada Derci Alves de Souza, 73 anos, definiu o sentimento como campo-grandense, que ao pagar seu IPTU em dia, foi contemplada com um dos 21 prêmios do concurso IPTU 2017. Ela e outros 19 contribuintes receberam nesta manhã, das mãos do prefeito Marquinhos Trad, a premiação referente ao 1º sorteio deste ano. O ato de hoje também serviu para sortear mais 21 prêmios do IPTU Dá Prêmios. Este é o segundo sorteio. O primeiro aconteceu no mês de abril.

Moradora da região central da Capital, Derci disse que faz questão de pagar seu imposto predial em dia, pensando no ‘bem da cidade’. “A gente sabe que esse dinheiro volta para a cidade e agora, mais do que nunca, precisamos ajudar o prefeito a reorganizar tudo. Tivemos prejuízos enormes nos últimos anos com uma cidade abandonada. Agora é ajudar Campo Grande a sair do prejuízo”, ponderou a ganhadora de um aparelho de microondas.

Outro contemplado no primeiro sorteio do IPTU, Gerson Takeshi Koga, de 46 anos, disse que a premiação motiva o contribuinte a honrar com seus tributos. “É legal esse incentivo. Primeiro que esse dinheiro ajuda a manter a cidade e premiar os adimplentes de certa forma devolve pra gente parte do que pagamos no imposto. É positivo e vale a pena”, comemora o aeroportuário, morador do Jardim Leblon, que recebeu um aparelho de ar condicionado.

Novos ganhadores

Neste segundo sorteio do programa de incentivos ao contribuinte, foram oferecidos um automóvel zero km, 5 notebooks, 5 TVs , 5 fornos micro-ondas e 5 aparelhos de ar-condicionado. O veículo Gol zero Km saiu para um contribuinte do Jardim São Bento, que ficou sabendo da novidade pelo próprio prefeito, que fez questão de comunicar o ganhador logo após o sorteio, por telefone. O ato contou com a presença do secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto.

Ao todo, nos três sorteios deste ano, o IPTU dá Prêmios prevê 63 prêmios. O terceiro e último sorteio está previsto para o dia 24 de outubro deste ano.

O programa tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes que estiverem em dia com o tributo municipal, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.

Pode participar do concurso IPTU dá Prêmios 2017 toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial que receber a conta do IPTU 2017 na cor azul, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Já se o contribuinte estiver com a conta do IPTU 2017 na cor amarela, deverá regularizar, até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em Dívida Ativa. A partir daí, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal deverá preencher o cupom, depositando-o na urna própria.

Cupom

O cupom para sorteio poderá ser preenchido com o nome do proprietário ou de qualquer pessoa física ou jurídica que ele desejar. O preenchimento deverá ser feito de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante.

Após ser preenchido com os dados, o cupom deverá ser depositado em uma das urnas instaladas no Paço Municipal e Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). Não terá validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.

