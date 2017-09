Para combater o índice de 58% de pessoas acima do peso, Prefeitura lança Projeto Lazer e Saúde

A Prefeitura de Campo Grande lança nesta sexta-feira (1), Dia do profissional de educação física, o Projeto Lazer e Saúde / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande lança nesta sexta-feira (1), Dia do profissional de educação física, o Projeto Lazer e Saúde, uma parceria entre Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) que acontecerá no gabinete do Prefeito às 8h.

Idealizado para combater o índice de 58% de pessoas com sobrepeso, apontado pela Pesquisa da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) em abril, o Projeto terá início no Parque Ayrton Senna, região do Aero Rancho, que tem 36 mil habitantes, ocupando o posto de bairro mais populoso de Campo Grande.

“Estipulamos a meta de realizar 5 mil atendimentos mês com profissionais multidisciplinares, onde serão oferecidas cerca de 200 horas semanais de atividades físicas, além de atendimentos na área da saúde como, acompanhamento nutricional, avaliação física e até encaminhamento a outras especialidades médicas quando necessário”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

A união das pastas fará com que o usuário tenha orientações de esporte e saúde tanto nas oficinas quanto nas unidades de saúde. “A iniciativa é um esforço da Prefeitura para estimular a prática de atividades físicas regulares, reduzindo assim o sedentarismo e os efeitos negativos para a população, além de colaborar para o combate ao excesso de peso entre os campo-grandenses”, pontua Marcelo Vilela, secretário municipal de saúde.

O Projeto Lazer e Saúde faz parte das estratégias do governo municipal para a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e passa a funcionar a partir de segunda-feira (4), quando iniciam os cadastros e avaliações físicas.

As atividades desenvolvidas podem ser:

Funesp: Zumba, Funcional, Academia de Musculação, Karatê, Grupo de corrida e caminhada, Capoeira, Beach Tennis, Zaccaro Ball, Dança de Salão, Pilates, Futebol Americano e Ginástica/Ritmos.

Sesau:Aferição de Pressão Arterial, Avaliação Física, Avaliação Nutricional,Atividade Educativa, Atividade Preventiva, Encaminhamento e Acolhimento as Unidades de Saúde, Agendamento Garantido, Equipe com multiprofissionais.

Veja Também

Comentários