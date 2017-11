Para combater inadimplência, Energisa propõe descontos especiais no fim do ano

Atualmente, a Energisa atende mais de um milhão de clientes em 74 municípios do estado - Arquivo

As contas de luz em atraso podem deixar de ser um problema no orçamento do consumidor. No mês de novembro, a Energisa oferece condições especiais de negociação para os clientes que pretendem sair do vermelho.

Atualmente, a Energisa atende mais de um milhão de clientes em 74 municípios do estado. Aproximadamente 12% destes consumidores podem ter o fornecimento de energia suspenso. Entretanto, a distribuidora aposta nas facilidades de pagamento para regularizar o débito de quem pretende ter o nome limpo nesse fim de ano. Os clientes com contas em atraso há mais de dois meses, terão isenção de juros, multa e correção para pagamento à vista. Já quem quiser parcelar a dívida pode realizar a negociação com 20% de entrada e parcelas de até 12 vezes.

As condições de parcelamento visam garantir ao consumidor a recuperação do crédito para as compras de fim de ano. Para negociar, os interessados devem comparecer à Agência de Atendimento mais próxima munidos dos documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF), e a fatura de energia elétrica. Em caso de dúvidas, ligue: 0800 722 7272.