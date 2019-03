Para chamar protesto, grupos misturam rostos de Bolsonaro e Hitler em Santiago

Para convocar um protesto contra a presença do presidente Jair Bolsonaro no Chile, grupos e movimentos sociais de esquerda colocaram cartazes em universidades de Santiago com uma caricatura mesclando os rostos de Bolsonaro e do ditador nazista Adolf Hitler.

"Combate ao fascismo", diz a inscrição dos cartazes colocados em corredores da Universidade Alberto Hurtado.

O protesto contra Bolsonaro está programado para ocorrer às 19h desta sexta-feira, 22, no Paseo Bulnes, uma rua destinada a pedestres no entorno do Palácio de La Moneda, sede do governo chileno.

Nesse horário, a agenda de Bolsonaro em Santiago não prevê nenhum compromisso oficial. No sábado, 23, haverá outro protesto, chamado para as 13h em frente ao La Moneda. Na ocasião, Bolsonaro estará reunido em agenda bilateral com o presidente do Chile, Sebastián Piñera.