Para celebrar mês das mulheres, hoje tem programação de esporte e lazer no Parque Sóter

A Funesp (Fundação Municipal de Esporte) promove neste domingo (5), no Parque Ecológico do Sóter, uma série de atividades esportivas e de lazer, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que vai ser comemorado na próxima quarta-feira (8).

Estarão disponíveis aulas de ginástica, futebol, tênis e grupos de corrida. A intenção é que durante toda a programação de atividades, que se estende até o dia 8 de março, em parques e locais diferentes, contemple até mil mulheres.

Na quarta-feira, dia internacional da mulher, haverá atividades específicas na Praça do Belmar Fidalgo, área central de Campo Grande, já na quinta é a Praça Elias Gadia, no bairro Taveirópolis que recebe o público. Para fechar a semana, ainda haverá eventos no Centro Olímpico da Vila Nasser na sexta-feira (10) e no sábado, aulas de ginástica e dança no Parque Ayrton Senna (Aero Rancho) e no ginásio Guanandizão.

