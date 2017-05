Para associação, auditor de controle externo é decisivo no combate à corrupção

Mato Grosso do Sul conta com 98 auditores de contas, vinculados ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), que fiscalizam prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos públicos. Eles contribuem decisivamente para o combate à corrupção no Poder Público, na avaliação da auditora Kasla Garcia Gomes Tiago de Souza, representante da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas de MS (Audtce/MS). "O Brasil está tomado pela corrupção em todas as esferas e o antídoto é a transparência, que buscamos diariamente durante nosso exercício profissional", afirmou.

Durante a sessão plenária desta terça-feira (2/5), Kasla enfatizou a importância do trabalho realizado pela categoria. "Ingressamos no Tribunal de Contas por meio de um rigoroso concurso público e fazemos um trabalho muito sério de monitoramento, avaliação das contas dos órgãos públicos e buscamos essa valorização", disse. Segundo ela, do total de auditores, 68 foram admitidos em 2013 e o ideal seria que o quadro de servidores reunisse 300 profissionais, conforme determina a legislação estadual. "Há um déficit e o monitoramento fica um pouco prejudicado, mas nos esforçamos ao máximo para garantir que todas as etapas do nosso trabalho sejam realizadas de forma eficiente", garantiu.

Kasla também agradeceu ao deputado Pedro Kemp (PT) pela apresentação do projeto de lei, na última quinta-feira (27/4), que inclui no Calendário de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo, a ser comemorado em 27 de abril, quando também é celebrado o Dia Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil. "O sistema de controle externo é indispensável ao Estado Democrático de Direito e o processo conduzido pelos auditores de controle externo é elemento essencial para o julgamento das contas, que consiste em uma das formas de aprimoramento da Administração Pública e fiscalização da moralidade e eficiência", afirmou o deputado na justificativa da proposta.

A data escolhida, 27 de abril, que já corresponde ao dia dedicado aos auditores de controle externo no Brasil, representa o reconhecimento a Serzello Corrêa. Então ministro da Fazenda de Floriano Peixoto, em 1893, ele estabeleceu um marco histórico quanto ao compromisso do Tribunal de Contas da União (TCU) com a defesa da moralidade da administração. O projeto de lei de Kemp segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), antes da votação em plenário.

Veja Também

Comentários