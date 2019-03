Para aproximar a saúde da população, Governo constrói hospitais em Dourados, Três Lagoas e Corumbá

Campo Grande (MS) – Fazer uma teia de regionalização e aproximar a saúde da população. Essa é a estratégia defendida pelo governador Reinaldo Azambuja e que está sendo colocada em prática com a construção de hospitais pólos em regiões estratégicas do Estado.

Hoje, em Mato Grosso do Sul, estão em construção e reforma os Hospitais em Três Lagoas, Dourados e Corumbá. O governador Reinaldo Azambuja destaca que a prioridade é consolidar a regionalização da saúde.

Com investimento de R$ 36 milhões, as obras do Hospital Regional da Grande Dourados (HRGD) tiveram início em junho de 2018 com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020. O hospital irá atender pacientes de 34 munícios da região da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira.

O Hospital Regional de Três Lagoas (HRTL) contará com 202 novos leitos. A obra foi orçada em R$ 56 milhões sendo R$ 35 milhões do Governo Federal e R$ 21 milhões do Estadual.

O projeto de ampliação da Santa Casa de Corumbá, que prevê a construção de 30 novos leitos, inclui a construção de novo pronto socorro, do Centro Obstétrico, UTI neonatal e a reestruturação de todo o hospital.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)