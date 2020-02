Para aprimorar Contratos de Gestão, Escolagov capacita servidores para elaborar e gerenciar projetos

Campo Grande (MS) – Com objetivo de aprimorar os Contratos de Gestão pactuados entre Governo de Estado e as secretarias, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) está à frente da capacitação dos servidores que lideram os projetos na área. A formação é ofertada em parceria com a Acadepol, responsável pela cessão da estrutura, e a Superintendência de Gestão Estratégica da Segov e tem como tema a “Elaboração e Gerenciamento de Projetos”.

Ministrado presencialmente pelos professores Bruno Lopes e Guilherme Silveira Santana, da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, o curso integra o amplo portifólio da Escolagov destinado a transformar conhecimentos para agregar qualidade nos serviços prestados pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

“Nossos instrutores passam por qualificação rigorosa e o feedback positivo que temos recebido dos alunos, em relação aos cursos, tem impulsionado o trabalho da Escolagov, reconhecida como uma ferramenta fundamental na capacitação dos servidores e no aprimoramento constante das políticas públicas”, destaca a diretora de Educação Continuada da Fundação, Silvana Maria Marchini Coelho.

Para conhecer outros cursos ofertados pela instituição nas modalidades presencial ou ensino a distância (EAD), acesse os canais de comunicação ou site da Escolagov. Para informações adicionais ligue (67) 3321-6100.

