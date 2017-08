Para ampliar oferta de água no Cerrado, Banco do Brasil e WWF firmam parceria

A Fundação Banco do Brasil e a ONG WWF- Brasil assinaram convênio, no dia 24 de junho, em Brasília, para melhorar a oferta de água no Cerrado, região considerada o “berço das águas” do Brasil.

O projeto "Recuperação Florestal e Implantação de Tecnologias Sociais nas Microbacias" vai priorizar ações nas microbacias do Pipiripau e Descoberto (DF), Guariroba (MS) e Peruaçu (MG). As cidades abrangidas são Brasília, Sobradinho e Planaltina, no Distrito Federal, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O projeto pretende contribuir, por meio de diversas ações conjuntas, para segurança hídrica dos moradores e agricultores da região. De forma direta e indireta, o projeto irá beneficiar cerca 2,4 milhões de pessoas, com envolvimento de cerca de 1,3 mil produtores rurais das bacias atingidas.

O Cerrado abriga as nascentes que alimentam seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras: Amazônica; de Tocantins; do Atlântico Norte/Nordeste; do Rio São Francisco; do Atlântico Leste e do Paraná/Paraguai, incluindo as águas que escoam para o Pantanal.

As ações preveem a recuperação de 164 hectares de vegetação nativa, por meio do plantio direto de mudas e implantação de sistemas agroflorestais (SAF); a implantação de 230 cisternas de captação de água da chuva para consumo doméstico; a regularização ambiental de 43 propriedades para receber Pagamentos por Serviços Ambientais; a capacitação de 140 pessoas na condução de projetos de recuperação florestal. Serão investidos R$ 4,8 milhões da Fundação BB e meio milhão de reais do WWF-Brasil, com o total de R$ 5,3 milhões.

Ações previstas

Bacia do Pipiripau (DF) Recuperação florestal: 45 hectares

Implantação de 52 cisternas de placas

24 propriedades com Regularização Ambiental

Capacitação de 40 pessoas

Bacia do Descoberto (DF) Recuperação florestal: 44 hectares

Implantação de 68 cisternas de placas

12 propriedades com Regularização Ambiental

Capacitação de 40 pessoas

Bacia do Guariroba (MS) Recuperação florestal: 46 hectares 7 propriedades com Regularização Ambiental

Capacitação de 20 pessoas

Bacia do Peruaçu (MG) Recuperação florestal: 30 hectares Implantação de 110 cisternas de placas

Capacitação de 40 pessoas Investimento total: R$ 5.372.305

Histórico da Parceria

Desde 2010, a Fundação Banco do Brasil e parceiros estão engajados na conservação dos recursos hídricos em sete microbacias hidrográficas brasileiras – Longá (PI), Santa Rosa (AC), Tietê-Jacaré (SP) , Cancã-Moinho (SP), Pipiripau (DF), Guariroba (MS) e Peruaçu (MG).



No período de 2010 a 2015, entre as ações realizadas estão a recuperação de 684 hectares de vegetação nativa, a construção de 897 cisternas para consumo básico e produção de alimentos, a implantação de 370 fossas, o plantio de um milhão de mudas e Pagamentos por Serviços Ambientais a 125 produtores rurais.

