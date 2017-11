Para ajudar animais vítimas do incêndio, empresas de MS enviam medicamentos homeopáticos para Chapada dos Veadeiros

Força-tarefa foi criada com profissionais de vários segmentos para ajudar no combate ao fogo e resgate dos animais feridos ou assustados com as chamas - Divulgação

Há cerca de 20 dias, um incêndio de grandes proporções atinge a reserva da Chapada dos Veadeiros, em Goiás (GO). Uma verdadeira força-tarefa foi criada com profissionais de vários segmentos para ajudar no combate ao fogo e resgate dos animais feridos ou assustados com as chamas, que já devastaram 64 mil hectares, o equivalente a 25% de toda a área da reserva, segundo informações da mídia nacional.

De Mato Grosso do Sul, a ajuda partiu de duas empresas voluntárias, a Florais Pantanal e Cerrado, de responsabilidade da veterinária homeopata Heloísa Fernandes e pela SIGO Homeopatia Veterinária, que nesta quarta-feira (1º) enviaram lote de medicamentos para as equipes de resgate para o trato dos animais.

“Muitos animais estão abalados e traumatizados física e psicologicamente com a situação, por isso vamos enviar o TraumaSigo, para o trato desse trauma causado pelo estresse e ferimentos”, explica a médica veterinária e diretora da SIGO Homeopatia, Mônica Souza.

De acordo com a médica veterinária Heloísa Fernandes, que recebeu o pedido de ajuda de voluntários que atuam no resgate na região, muitos animais estão com problemas de locomoção, outros fugiram durante as chamas e agora retornam em busca de alimentos ou readequação ao seu habitat.

“Muitos animais morreram e outros estão muito debilitados, por isso a ação de reabilitação vai iniciar agora, após o resgate”, comenta.

Tragédia de Mariana – Essa não é a primeira vez que a indústria sul-mato-grossense SIGO colabora na recuperação de animais vítimas de catástrofes. Em 2015, quando o município mineiro de Mariana foi atingido pela maior tragédia ambiental registrada no Brasil, além de matar e desabrigar milhares de pessoas, os animais também sofreram, muitos foram resgatados doentes e feridos por grupos de voluntários, que precisavam de ajuda para tratar os mais de 600 animais recolhidos à época, de acordo com informações divulgadas na época pelo Estadão.

Cães, gatos, cavalos, galinhas, patos, porcos e até mesmo bois foram resgatados e, diante de tantas notícias sobre a necessidade de ajuda, a doutora em homeopatia, Leoni Bonami, que mora em São Paulo, decidiu mobilizar voluntários que pudessem ajudar.

“Fiz contato com a Mônica, diretora da SIGO pedindo que ajudasse com essa situação. Já conhecia seu trabalho com a homeopatia tanto veterinária, como para o trato de solo em geral, como pastos. Pensei que poderíamos ao menos atuar na recuperação de trechos da cidade. Foram encontrados muitos metais pesados na lama tóxica que se espalhou e a homeopatia poderia colaborar no controle”, relata Leoni.

Além do tratamento em parte do solo, que colabora para a recuperação da área e para a saúde de toda comunidade, os animais receberam atenção com homeopatia voltada pós-trauma e imunidade. Devido a umidade e infestação de mosquitos, houve risco de epidemia de leishmaniose.

“Na área endêmica havia risco grande de leishmaniose e enviamos lotes de produtos específicos para garantir o controle por meio do aumento da imunidade dos cães, os resultados foram positivos e muitos animais já foram adotados e os que não conseguiram um lar os próprios voluntários estão cuidando”, comenta.

Para a médica veterinária e diretora da SIGO Homeopatia Veterinária, o essencial é que cada um faça sua parte para amenizar os impactos sociais e ambientais das tragédias que muitas vezes atingem cidades ou regiões inteiras.

“Nós podemos ajudar por meio da homeopatia, mas o esforço precisa ser grande, há pessoas trabalhando na área e vítimas que precisam de ajuda de todos os setores, não só do poder público, mas também da iniciativa privada. É importante a mobilização coletiva”, finaliza a diretora Mônica Souza.

Como ajudar – Vários grupos voluntários se formaram para ajudar na recuperação da Chapada dos Veadeiros. Um deles é o Rede Contra Fogo, onde é possível obter mais informações sobre como colaborar. https://www.facebook.com/pg/redecontrafogo/about/?ref=page_internal