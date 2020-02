Para ajudar a vender mais, palestra aborda o poder dos anúncios nas redes sociais

Erickson irá abordar as tendências do segmento digital e apresentar algumas metodologias e práticas do marketing digital - Foto: Divulgação/Assessoria

Entender como funcionam os anúncios nas redes sociais é um verdadeiro desafio para muitos empreendedores e até para profissionais da área de comunicação e marketing. Para ajudar esse público na missão de usar a internet para vender cada vez mais, o publicitário Erickson Monteiro estará em Campo Grande no dia 17 de março ministrando a palestra “O Poder do Anúncio nas Redes Sociais”.

Durante duas horas de palestra, Erickson irá abordar as tendências do segmento digital e apresentar algumas metodologias e práticas do marketing digital, com foco em explicar o que é tráfego pago, como utilizar para a sua empresa e quais benefícios essa ferramenta pode gerar.

Sobre o palestrante

Erickson Monteiro é publicitário, empreendedor e palestrante, já tendo realizado mais de 200 palestras em sete países. No mercado digital há 9 anos, tem experiência com agências de publicidade e como consultor de marketing digital, desenvolvendo campanhas em mais de 100 projetos para dezenas de clientes como Yamaha, Azul, Heineken, Samsung e outros. É fundador e diretor do Plugcitários, que já qualificou mais de 30 mil profissionais e empresários, em 92 cidades da América do Sul e Europa.

Serviço

O evento acontece no dia 17 de março (terça-feira) às 19h no Know How Club (Avenida Afonso Pena, 3967, 3º andar, Centro). As inscrições podem ser feitas no link. O investimento é de R$ 80,00.