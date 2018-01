Para agilizar biometria, Justiça Eleitoral faz atendimento no SEBRAE, Moreninhas e Jardim Aeroporto

Cadastro de biometria é obrigatório - Reprodução

Em meio ao processo de revisão de eleitorado e cadastramento biométrico de Campo Grande, a Justiça Eleitoral leva o atendimento a três novos locais da Capital. O prazo vai até o dia 18 de março, quando todos os eleitores da Capital devem realizar o procedimento, para que não tenha o título cancelado.

Além dos locais com atendimento permanentes, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está fazendo cadastramento biométrico de modo itinerante também no SEBRAE, no bairro Moreninhas e no Jardim Aeroporto.

O atendimento é realizado por ordem de chegada. O eleitor deve levar original e cópia de um documento de identificação com foto e original do comprovante de endereço. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem levar o original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar.

Confira os endereços e horários dos Postos de Atendimento Itinerantes:

Bairro Moreninhas – Até o dia 2 de fevereiro

Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Widal Roma.

Rua Anaca, 780 -Moreninha III.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

SEBRAE – Desde o dia 9 de janeiro

Av. Mato Grosso, 1.661 – Centro.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30h.

Jardim Aeroporto – Até dia 1º de fevereiro

Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo

Pádua Gazal, 13 - Jardim Aeroporto.

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.