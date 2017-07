Para a estação mais fria do ano cervejaria traz novidades

Para nós, brasileiros, todas as estações são adequadas para beber cerveja, e mesmo durante as baixas temperaturas de inverno, não abrimos mão da nossa gelada. Sabendo disso, a Cervejaria Devassa traz diversas opções em seu catálogo, perfeitas para a estação, além de preparar uma novidade: pensando em como deixar o inverno ainda mais aquecido, a Cervejaria Devassa preparou uma surpresa especial para seus clientes a partir da última de julho, todas as unidades presentearão os clientes com um cachecol de alta qualidade em tecido fleece.

O frio traz a oportunidade perfeita para explorar e conhecer melhor o universo cervejeiro e os estilos que combinam com a época, as cervejas mais encorpadas ganham espaço nesse momento.

Todos os chopes Devassa são tropicais, ou seja, trazem as principais características da cerveja desse estilo e são adaptados para o clima tropical brasileiro: refrescante, saborosos, equilibrados, com excelente “drinkability” e feitos com os melhores ingredientes.

A Tropical Red Ale, com IBU 16, possui uma torrefação um pouco maior que a lager, tornando a cor mais avermelhada. O grão libera notas de biscoito com toque de caramelização. A Tropical Dark Ale, também com IBU 16, como o nome já diz, é uma cerveja de coloração escura devido aos maltes mais torrados da sua composição, com levedura de alta fermentação. E, finalmente, a Índia Pale Ale, que possui um amargor um pouco mais acentuado com IBU 30. É uma cerveja inspirada na Pale britânica que era enviada de navio para índia, para protegê-la durante a jornada, colocava-se muito lúpulo em sua fórmula, daí o seu forte amargor e intenso aroma e elevado teor alcóolico. Os estilos são ideias para degustar durante períodos de baixas temperaturas.

Para acompanhar os nossos chopes, o cardápio da Cervejaria traz opções deliciosas, como as chapas Da Laje e Gaúcho Chapadão, agradando os apreciadores da boa comida brasileira.

Sobre as Cervejarias Devassa

Carioquíssima da gema, de nome ousado e cheia de personalidade, irreverência e tropicalice, a Cervejaria Devassa está de portas abertas para todas as tribos e é o ponto ideal para celebrar a vida e fazer, de cada encontro, um momento único de descontração, tornando a experiência cervejeira ainda mais rica. Com o objetivo de levar para o público a oportunidade de degustar e conhecer todos os estilos de chopp oferecidos pela marca - versões Loura (Lager), Ruiva (Red Ale), Negra (Dark Ale), Sarará (Weiss) e Índia (IPA), todas puro malte e tropicais. Puro Malte que confere corpo e harmonia no paladar. Tropical que reduz o amargor e adequa a cerveja ao clima do Brasil. – as 19 unidades da Cervejaria Devassa estão presentes em diversas regiões do território nacional.

