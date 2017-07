Paquistão: primeiro-ministro deposto indica aliado Abbasi como interino

O novo primeiro-ministro interino do Paquistão, Shahid Khaqan Abbasi, é um legislador veterano e aliado próximo de Nawaz Sharif, que o nomeou para o maior posto político do país depois que a Suprema Corte depôs Sharif do cargo sob alegações de corrupção. Abbasi, 58, foi eleito seis vezes na Assembleia Nacional do Paquistão ou na Câmara baixa do Parlamento. Ele foi eleito pela primeira vez em 1988 pela maior província paquistanesa, de Punjab, onde vivem 60% dos 200 milhões de habitantes do Paquistão.

Abbasi atuou em vários cargos no gabinete de governo. Mais recentemente, foi ministro do Petróleo no Gabinete de Sharif até a decisão do Supremo Tribunal de sexta-feira tirar Sharif do cargo e forçar a seleção de um substituto. Abbasi deve tomar posse como primeiro-ministro na sequência de uma votação do Parlamento na próxima semana. O partido Liga Muçulmana do Paquistão, de Sharif, mantém uma confortável maioria no Parlamento, garantindo a nomeação.

Abbasi deve atuar como primeiro-ministro por apenas 45 dias até

o irmão de Nawaz Sharif, Shahbaz, que é o ministro-chefe da província de Punjab, disputar e vencer uma eleição para o cargo deixado vago pela desqualificação de seu irmão. Shahbaz Sharif deverá então se tornar primeiro-ministro até as próximas eleições gerais marcadas para junho de 2018. Fonte: Associated Press.

