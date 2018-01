Paquistão "não receberá mais" bilhões em troca de "mentiras", diz Trump

São Paulo, 01/01/2018 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta manhã de segunda-feira sua primeira mensagem do ano no Twitter com uma crítica ao Paquistão, um aliado americano. Segundo Trump, os paquistaneses têm recebido bilhões de dólares em ajuda, mas não têm dado nenhuma contrapartida aos EUA, o que segundo ele precisa acabar.

"Os Estados Unidos têm tolamente entregado ao Paquistão mais de 33 bilhões de dólares em ajuda ao longo dos últimos 15 anos e eles não nos dão nada mais que mentiras e enganos, pensando que nossos líderes são bobos. Eles dão abrigo a terroristas que caçamos no Afeganistão, com pouca ajuda. Não mais!", escreveu Trump.

Ontem, ele havia usado o Twitter para comentar os "protestos pacíficos" ocorridos nos últimos dias no Irã. Nesse caso, o presidente americano criticou o fato de que as autoridades de Teerã restringiram a internet para impedir a comunicação dos manifestantes. "Isso não é bom!", disse ele.