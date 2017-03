Paquistão começa a construir cerca ao longo da fronteira com Afeganistão

O Paquistão informou que começou a construir uma cerca ao longo de sua fronteira com o Afeganistão, uma medida que pode piorar mais a relação bilateral. Os dois lados trocam acusações de ser foco de terroristas.

O governo afegão não reconhece centenas de quilômetros da montanhosa fronteira noroeste do Paquistão, determinada durante o regime colonial britânico. O Paquistão em fevereiro fechou a fronteira por "razões de segurança" durante mais de um mês, o que gerou protestos do ilhado Afeganistão, reabrindo-a em 20 de março.

O governo paquistanês diz que militantes do Paquistão se realocaram no Afeganistão e usam o território do vizinho para lançar ataques contra o Paquistão. Já Cabul afirma que Islamabad há anos protege o Taleban afegão e a rede Haqqani, preocupação mostrada também por Washington.

O Paquistão decidiu que precisa fazer mais para tentar restringir sua porosa fronteira. O chefe do Exército do Paquistão, general Qamar Bajwa, disse que a construção de uma cerca começou em Bajaur e Mohmand, onde há tribos e também frequentemente militantes paquistaneses. O militar disse em comunicado que uma fronteira mais bem gerenciada, segura e pacífica é de interesse para os dois lados.

Já o governo paquistanês afirma que construir uma cerca não resolve o problema, "mas apenas cria mais tensão", segundo o general Dawlat Waziri, porta-voz do Ministério da Defesa afegão. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários