Papel de Campo Grande será fundamental na Rota Bioceânica, diz secretário da SEDESC

É cristalino o cenário positivo que os integrantes da comitiva da RILA – Rota de Integração Latino Americana – estão vivendo, agora já no retorno a Campo Grande. Na manhã de hoje em Jujuy, Argentina, essa perspectiva otimista foi amplamente debatida numa roda de negócios da qual participaram autoridades locais, os integrantes da comitiva brasileira e jornalistas de ambos os países.

“A cada dia que nos aproximamos de Assunção, onde nos encontraremos com o presidente do país vizinho, vamos nos convencendo mais e mais sobre a importância da Rota Bioceânica”, afirma Luiz Fernando Buainain, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc). O secretário destacou que essa ligação entre o Atlântico e o Pacífico aumentará a competitividade dos nossos produtos no mercado externo. “É importante (a Rota) para todos os setores: indústria, comércio, serviços, turismo e agronegócio. A rodovia trará ótimas perspectivas econômicas para Campo Grande e fará da nossa Capital o eixo fundamental nesse grandioso projeto”.

Buainain confirmou que está muito claro em todos os países participantes do projeto o interesse geral para que a Rota Bioceânica seja viabilizada imediatamente. “O Paraguai já licitou as obras de asfaltamento dos 678 km da estrada de terra, na Argentina faltam apenas 24 km, o Chile está totalmente preparado. Os empresários ao longo da Rota estão ansiosos pela implantação dessa ligação. Está tudo fluindo muito bem”. Compete agora ao Governo de Mato Grosso do Sul viabilizar a construção da ponte sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai.

“Campo Grande entra com alma e coração nesse projeto. Estamos num ponto estratégico e isso dá uma perspectiva muito grande de desenvolvimento para nossa Capital. Daqui a 3 ou 4 anos poderemos comemorar os resultados positivos”, completou Luiz Fernando Buainain.

